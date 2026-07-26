Piastri düpiert Norris

"Natürlich ist es schade, dass wir diese drei Plätze bekommen haben, aber es ist nun mal so", meinte Antonelli vor dem Start. "Wichtig ist, das Rennen optimal zu nutzen. Das Tempo ist gut, es ist böiger und etwas wärmer."

40 Jahre nach der Formel-1-Premiere im damaligen Ostblock führte Norris das Feld in Ungarn in die erste Kurve. Doch vor allem Charles Leclerc im zweiten Ferrari, der wie auch Hamilton im Gegensatz zur Konkurrenz mit Softs gestartet war, fiel zurück. Antonellis Teamkollege George Russell kam so gut wie gar nicht vom Fleck und rutschte ans Ende des Feldes. Nach wenigen Hundert Metern verlor Norris seine Führung an Piastri, Verstappen im Red Bull nahm die Verfolgung des McLaren-Duos auf.

Der viermalige Weltmeister, der sich erneut über die Leistungsfähigkeit seines Wagens heftig ausließ, hatte wiederum Hamilton im Rückspiegel. Der Engländer kam nicht am Niederländer vorbei und zog deshalb seinen Boxenstopp in der 14. Runde vor. Verstappen reagierte einen Umlauf später, doch kam erst hinter Hamilton wieder auf den Asphalt zurück.

"Aus dem Weg, du Idiot!"

Unter dem laustarken Jubel der Fans konterte der Red-Bull-Star aber und schob sich am Rekordweltmeister vorbei. "Das war ziemlich besonders", zollte die Box Verstappen für das fantastische Überholmanöver in Kurve eins Respekt. Piastri und Norris zogen nun mit frischen harten Reifen nach. Antonelli übernahm vorübergehend die Führung, gab sie nach seinem Stopp in der 23. Runde aber schnell wieder ab.

Ganz vorn gaben Norris und Piastri wieder das Tempo vor. Der Australier hatte nach seinem zweiten Stopp aber riesiges Pech, als ihn Williams-Mann Carlos Sainz aufhielt. "Aus dem Weg, du Idiot!", schimpfte Piastri über den Spanier. Das war Glück für Norris, der diesen kleinen Puffer nutzen konnte, um nach seinem zweiten Reifenwechsel in der 39. Runde vor seinem Teamkollegen auf den Kurs zurückzukehren.

Antonelli wäre gerne mit nur einer Garageneinfahrt ausgekommen. "Schaffen wir es bis zum Ende?", fragte der Teenager aus Bologna in der Schlussphase. Die Mercedes-Strategen holten ihn aber in der 54. Runde noch einmal rein.

Zwei Umläufe später war der Grand Prix für Piastri, der auf Podestkurs lag, wegen eines Defekts gelaufen. Während des Virtuellen Safety Cars kamen die Topplatzierten an die Box. Am imposanten Erfolg von Norris, seinem ersten seit Brasilien im vergangenen Jahr, änderte das aber nichts mehr.