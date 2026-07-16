Spa-Francorchamps - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hält sich zu seiner sportlichen Zukunft und einem möglichen Abschied von Red Bull weiter bedeckt. "Es gibt nichts zu sagen von meiner Seite", betonte der 28-jährige Niederländer bei einer Pressekonferenz im belgischen Spa-Francorchamps. Auch weitere Nachfragen, wie es für den einstigen Dominator nach dem Saisonende weitergehe, beantwortete Verstappen äußerst schmallippig: "Ich habe gesagt, es gibt nichts zu sagen. Wenn es etwas Neues geben würde, dann würde ich das sagen."