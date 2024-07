Formel 1 in Belgien Verstappen an seine Kritiker: "Lautstärke runterdrehen"

Spa-Francorchamps - Für die Debatte um seine Ausflüge in die Welt des Sim-Racing hat Max Verstappen kein Verständnis. Entschieden wies der dreimalige Formel-1-Weltmeister von Red Bull auch ein vom strauchelnden Rennstall in den Raum gestelltes Verbot des virtuellen Motorsports für ihn zurück. "Es steht sowieso kein anderes Sim-Rennen mehr an, also braucht sich niemand Sorgen zu machen", sagte Verstappen vor dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps. "Ich habe kein Verbot. Ich selbst muss auch niemandem vorschreiben, was er in seiner Freizeit oder am Wochenende zu tun hat."