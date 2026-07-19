Formel 1 in Belgien Antonelli triumphiert in Spa mit Widmung an den Vater

Spa-Francorchamps - Kurz nach der nächsten weltmeisterlichen Fahrt widmete Kimi Antonelli den sechsten Formel-1-Saisonsieg seinem Vater. "Happy Birthday Dad", schrieb der WM-Spitzenreiter nach dem Großen Preis von Belgien auf die Flasche mit dem Sieger-Champagner. Marco Antonelli hatte schon am Samstag im Fahrerlager seinen 62. Geburtstag gefeiert - und dabei auch von seinem Sohn eine Torte ins Gesicht bekommen. Die beiden könnten in den kommenden Monaten noch öfter jubeln: Kimi Antonelli, gerade mal 19 Jahre alt, ist dem besten Weg zum ersten WM-Titel.