Spa-Francorchamps - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat zumindest für den Moment keine Lust mehr auf die Rolle des missmutigen Dauernörglers. "Ich will nicht hier sitzen und mich schon wieder beschweren, denn sonst knallt mich draußen vor der Tür wahrscheinlich noch jemand ab", sagte der Niederländer vor dem Großen Preis von Belgien. Zuvor war er auf das seit dieser Saison neue Reglement angesprochen worden, das der Red-Bull-Pilot in den vergangenen Monat oft scharf kritisiert hatte.