Formel 1 in Belgien "Alles sehr frustrierend" - Was wird aus Max Verstappen?

Spa-Francorchamps - Vor der Rückkehr an seinen liebsten Ort in der Formel 1 hat sich der Frust bei Max Verstappen zumindest etwas gelegt. "Es war gut, eine kleine Pause einzulegen", sagte der viermalige Weltmeister mit Blick auf den Grand Prix in Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL). Ein katastrophales Wochenende mit einem Ausfall im weiter schwer fahrbaren Red Bull hatte den Niederländer zuletzt in Silverstone noch richtig wütend gemacht. "Ehrlich, ich hasse diesen Wagen", fluchte der 28-Jährige im niederländischen Fernsehen nach seinem ernüchternden Auftritt.