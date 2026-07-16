Formel 1 in Belgien "Alles sehr frustrierend" - Was wird aus Max Verstappen?

Anstatt um seinen fünften WM-Titel zu fahren, muss der einstige Dominator seit Monaten ein Auf und Ab ertragen. "Alles sehr frustrierend", schrieb er bei Instagram. Einem zweiten Platz in Österreich folgte erneut ein Rückschlag in Silverstone - und prompt wird wieder über Verstappens Zukunft diskutiert. Eine Ausstiegsklausel in seinem eigentlich noch bis Ende 2028 laufenden Vertrag soll einen Abgang nach dieser Saison möglich machen. Wie die Klausel ganz genau aussieht, wurde nie öffentlich bestätigt. Klar scheint hingegen: Läuft es weiterhin so schlecht und das Auto wird nicht dauerhaft verbessert, war es das für Verstappen bei seinem Dauerarbeitgeber.