"Mundo Deportivo": "Lewis Hamilton schrieb an diesem Sonntag Geschichte. Der britische Pilot feierte seinen 106. Formel-1-Sieg. Doch dies ist kein gewöhnlicher Erfolg in seiner langen Liste von Triumphen. Es ist ein Sieg, der ihm für immer in Erinnerung bleiben wird. Er markiert den Tag, an dem er beschloss, alles hinter sich zu lassen – einschließlich seiner Mercedes-Familie –, und den Tag, an dem er große Widrigkeiten überstand."

Frankreich

"L'Equipe": "König Lewis regiert wieder. Lewis Hamilton untermauerte seinen Legendenstatus in der Formel 1 mit seinem 106. Sieg am Sonntag in Barcelona. Noch wichtiger ist jedoch sein erster Sieg mit Ferrari."

"Le Parisien": "Fast zwei Jahre ohne Sieg – eine Ewigkeit für einen Fahrer seines Kalibers. Lewis Hamilton feierte am Sonntag in Barcelona seinen 106. Formel-1-Sieg, seinen ersten für die Scuderia Ferrari."

Schweiz

"Blick": "Lewis Hamilton im Ferrari durchbricht die Dominanz von George Russell und Kimi Antonelli und feiert in Barcelona seinen ersten Grand-Prix-Sieg seit Juli 2024 im belgischen Spa – damals noch für Mercedes."

Österreich

"Kurier": "Der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Formel 1 hat ein weiteres Kapitel geschrieben. Sir Lewis Hamilton erfüllte sich und den Tifosi einen Traum und gewann seinen ersten Grand Prix für Ferrari."

"Oe24.at": "Der Bann ist gebrochen! Lewis Hamilton feierte in Barcelona seinen ersten Sieg für Ferrari. In einem absoluten Hitze-Krimi behielt der Brite den kühlsten Kopf."