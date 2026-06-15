Genau diese Kleinigkeiten fügen sich jetzt als Puzzle für Hamilton zusammen. Die neuen Autos kommen seiner Fahrweise mehr entgegen, mit seinem neuen Renningenieur kommt er deutlich besser zurecht. Auch seine neue Begleiterin Kim Kardashian scheint ihren Teil beizutragen. "Vielleicht hilft die Freundin. Mir hat es geholfen, eine Partnerin zu haben und ein stabiles Familienleben zu führen - und die beiden scheinen sich wirklich gut zu verstehen", sagte sein früherer Boss Wolff, der Hamiltons Gefühlsleben nur zu gut kennt.