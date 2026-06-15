Barcelona - Schmollend hockte Formel-1-Wunderjunge Kimi Antonelli in der Garage vor dem Renn-Computer, als sich Lewis Hamilton mit Wonne in seine Siegesfeier stürzte. Die emotionalen Bilder aus Barcelona vom ersten Grand-Prix-Sieg des 41-jährigen Briten für Ferrari könnten den Beginn eines grandiosen Generationenduells um den WM-Titel markieren. "Wenn er Blut riecht, dann greift er an. Wenn der Lewis-Hamilton-Zug erstmal gestartet ist, dann ist er schwer zu stoppen", sagte sein langjähriger Mercedes-Teamchef Toto Wolff.