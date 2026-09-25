Formel 1 in Aserbaidschan: Verstappen schimpft und rast in Baku zur Bestzeit

Baku - Max Verstappen hat sich im Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix von Aserbaidschan über seinen störrischen Red Bull beschwert, sich schließlich aber doch die Bestzeit gesichert. "Wenn dieses verdammte Auto einmal nicht hüpfen würde wie ein Känguru, mein Gott!", schimpfte der viermalige Weltmeister während der einstündigen Einheit, ehe er aufdrehen konnte. Verstappen schloss das dritte Training vor der Qualifikation als Erster ab. Der Niederländer hatte in 1:43,922 Minuten aber gerade einmal 0,099 Sekunden Vorsprung auf George Russell im Mercedes.