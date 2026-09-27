"Corriere dello Sport": "Nervenaufreibendes Finale in Aserbaidschan... Der Grand Prix von Aserbaidschan auf der legendären Stadtrennstrecke von Baku endete mit vielen Emotionen. Es war ein Fotofinish, bei dem Russell nur zwei Zehntel vor Verstappen ins Ziel kam."

"Corriere della Sera": "Ein Schrei der Befreiung begleitet George Russells Sprint-Sieg auf der Ziellinie in Baku. Er hat gegen alle gewonnen, gegen den Schatten von Verstappen, eine ständige Bedrohung, die mit allen Mitteln versucht hat, ihm den Samstag zu vermiesen."

Frankreich

"L'Équipe": "Wie nach seiner überwältigenden Dominanz im Qualifying (8 Zehntel Vorsprung auf den Zweitplatzierten Leclerc) zu erwarten war, gewann George Russell (Mercedes) am Samstag in Baku den Grand Prix von Aserbaidschan. Doch der Vorsprung von zwei Zehnteln auf den Zweitplatzierten Max Verstappen fiel deutlich geringer aus als erwartet."

"Ouest-France": "Russell gibt nicht auf. Der Brite, der seit drei Monaten keinen Erfolg mehr verbuchen konnte und vor seiner Ankunft in Baku 81 Punkte hinter seinem Teamkollegen Antonelli lag, hatte angekündigt, weiter gewinnen zu wollen, um im Rennen zu bleiben – und er hat sein Wort gehalten."

Schweiz

"Blick": "George Russell holt im Mercedes seinen dritten Sieg in dieser Saison. Er fährt von der Pole aus souverän zu 25 WM-Punkten. Teamkollege und WM-Leader Kimi Antonelli kann sein Märchen von Monza (Sieg nach Startplatz 19) nicht wiederholen. Doch der Italiener zeigt auch in Baku ein eindrückliches Rennen, er fährt von Platz 16 auf Platz fünf und holt zehn Punkte."