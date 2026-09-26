Formel 1 in Aserbaidschan Russell feiert Zittersieg in Baku - Antonellis Aufholjagd

Eine Schrecksekunde erlebte Russell zur Halbzeit des Rennens, als er die Mauer touchierte und Sorgen um seine Reifen auf der rechten Seite des Mercedes hatte. "Es fühlt sich nicht gut an, habt bitte ein Auge auf den Reifendruck", wies er seine Box über Funk an.

Antonelli nutzt das erste Safety Car

In Runde 31 krachte Williams-Pilot Alex Albon in Kurve fünf in die Streckenmauer. Das Safety Car fuhr auf den Asphalt, das Feld zog sich zusammen. Antonelli nutzte diese Phase sofort für einen Reifenwechsel. Eine Runde später holten sich Russell und Verstappen frische Gummis.

Ein Kran barg den demolierten Williams, in Runde 35 herrschte wieder freie Fahrt. Verstappen überholte nach dem Neustart Piastri, doch dann krachte es ausgelöst von Alpine-Fahrer Franco Colapinto gleich wieder. Die Gelben Flaggen wurden geschwenkt und das Safety Car kam zurück.

Die Aufräumarbeiten waren rasch beendet - und dann musste Russell zittern. Verstappen machte mächtig Druck auf den Briten. Russell forderte eine neue Motoreneinstellung und konnte so seinen Sieg gerade noch über die Ziellinie retten.