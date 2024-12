Formel 1: Hamilton unterschätzte Wucht des Wechsels zu Ferrari

Abu Dhabi - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat Fehler im Umgang mit seinem Wechsel von Mercedes zu Ferrari eingestanden. "Ich hatte erwartet, dass es schwierig wird, aber ich habe es insgesamt unterschätzt. Es hat gedauert, bis die Leute darüber hinweg waren", sagte der 39-Jährige vor seinem letzten Rennen im Silberpfeil am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Abu Dhabi zur Resonanz auf seinen damals überraschenden Schritt: "Ich werde mich nicht entschuldigen, aber dieses Jahr war eines der schwierigsten in Bezug darauf, wie ich mit so einer Situation umgegangen bin."