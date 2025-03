Formel 1 Hamilton und die Last der Ferrari-Liebe

Doch Hamilton wird auch liefern müssen. Und Norbert Haug, der ehemalige Mercedes-Motorsportchef, traut es ihm zu. "Gibt ihm Ferrari das dazu fähige Auto, halte ich Lewis bereits in seinem ersten Jahr für fähig, den WM-Titel zu gewinnen", sagte Haug der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich schrammte Hamilton in seinem ersten Jahr in der Formel 1 überhaupt auch nur knapp am Triumph vorbei - um einen Punkt.