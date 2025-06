Montreal - Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat sich gegen Gerüchte über sein nahendes Karriereende gewehrt. "Ich habe mitbekommen, dass ich angeblich aufhöre. Dabei habe ich gerade erst bei Ferrari angefangen", sagte der 40-jährige Brite vor dem Großen Preis von Kanada in Montreal. "Es wird nicht passieren, dass ich aufgebe", betonte Hamilton. Er ergänzte zu verschiedenen Medienberichten in Italien: "An gewisse Leute: Hört auf, euch solche Geschichten auszudenken!"