Formel 1 Forza Verstappen: Sieg-Rückkehrer im Ferrari-Land

Damit legte sich auch die erste große Aufregung. Verstappen vor Norris und Piastri, dahinter Leclerc vor Mercedes-Pilot George Russell, ehe dann Hamilton folgte. Nach einer anhängigen Strafe hatte er in der Startaufstellung statt von Rang fünf von Position zehn losfahren müssen.

Wolfühl-Programm für Hamilton - aber weiter kein Podest

Die überbordende Begeisterung der Tifosi für den neuen Ferrari-Superstar in den Tagen vor dem Rennen tat Hamilton spürbar gut. Dass er auch mal mit einem Motorrad in den italienischen Nationalfarben an die Strecke kam, tat ein Übrigens.

Gleichwohl blieb das Podium auch beim 16. Versuch in einem Grand Prix für die Scuderia für den 40 Jahre alten, siebenmaligen Weltmeister und 105-maligen Renngewinner außer Reichweite. Das machten Verstappen und das McLaren-Duo unter sich aus - allerdings noch mal mit einer Wendung zuungunsten von Norris. Piastri kam vor ihm an die Box, keine Probleme. Dann war Norris dran - und es hakte. Er verlor so viel Zeit, dass er hinter Piastri raus kam.

Der McLaren-Kommandostand schaltete sich ein, forderte den Australier an, seinen WM-Verfolger vorbeizulassen - Piastri fand das alles andere als gut, folgte aber der Anweisung. Als Verstappen von seinem Renningenieur darüber informiert wurde, lachte der nur und meinte: "Wegen eines langsamen Boxenstopps?". McLaren sollte gewarnt sein.