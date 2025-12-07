Formel-1-Finale Norris-Liebeserklärung mit Tränen nach dem Titel-Triumph

Der Teamrivale fährt volle Attacke

Aber Piastri machte umgehend Druck. Der Australier, dessen Manager Mark Webber 2010 gegen Vettel zu den WM-Verlierern gehört hatte, fuhr volle Kampflinie. Ob das von den Teambossen so gedacht war? Piastri zog es durch, überholte Norris außen. Er sei nicht wirklich überrascht gewesen, behauptete McLarens Geschäftsführer Zak Brown bei Sky Sports UK. Zwischenfazit nach dem Nervenauftakt: "So weit, so gut, nicht komfortabel."

Verstappen-Teamkollege riskiert Crash gegen Norris

Platz drei würde Norris auch noch zum Titel reichen, aber von hinten drängte eine Weile Charles Leclerc im Ferrari. Der Monegasse, der selbst seit Jahren vergeblich dem Titel hinterherjagt, kam aber nicht nah genug ran, um zu überholen. In Runde 17 fuhr Norris zum Boxenstopp: 2,1 Sekunden und die neuen Reifen waren drauf. Das ging fix. Er kam auf Rang neun zurück auf die Strecke, machte schnell Plätze gut, ehe er hinter Verstappens Teamkollege Yuki Tsunoda hing.

Die Red-Bull-Strategie-Abteilung um Hannah Schmitz hatte wie bei Piastri harte Reifen draufziehen lassen beim Japaner zu Beginn. "Ich weiß, was ich zu tun habe, lasst mich in Ruhe", funkte der Japaner genervt an die Box. Als Norris überholen wollte, überreizte Tsunoda aber komplett. Er fuhr nach links und rechts und drängte Norris fast ins Gras. Die Strafe folgte schnell: In seinem letzten Rennen für Red Bull bekam er fünf Sekunden aufgebrummt.

Welche Rolle der Norris-Teamkollege am Ende spielte

McLaren ließ Piastri mit den harten Reifen weiter draußen, Verstappen kam aber immer näher ran - trotz des Reifenwechsels. Der Australier sollte auf den Mediumreifen am Rennende noch mal Druck machen. Norris kam mittlerweile schon zum zweiten Mal zum Reifenwechsel - McLaren reagierte auf den Boxenstopp von Leclerc. Fast zur gleichen Zeit überholte Verstappen Piastri, der Australier war damit virtuell raus aus dem WM-Rennen. Er gab aber nicht auf und fragte die Box, wie sie das Rennen gewinnen wollen.

Die Frage war: Würde Piastri noch von der Box aufgefordert werden, zur Sicherheit Norris vorbeizulassen? Verstappen hatte so viel Zeit, zu fragen, ob Leclerc noch an den Briten rankommen würde. Das schaffte der Monegasse nicht mehr und Norris überquerte als neuer Weltmeister die Ziellinie nach 58 Runden.