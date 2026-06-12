Nach zwei Jahren verabschiedete sich Alonso und wollte Ferrari auf den Gipfel zurückführen - auch daraus wurde nichts. 2010, 2012 und 2013 wurde er WM-Zweiter - jedes Mal geschlagen von Sebastian Vettel im Red Bull. Über McLaren, eine zweijährige Auszeit und Alpine landete Alonso dann als Nachfolger des Deutschen schließlich 2023 bei Aston Martin.

Noch keine "konkreten Pläne"

Eine endgültige Entscheidung über seine weitere Zukunft hat er noch nicht getroffen. "Nach dem Sommer entscheide ich, ob ich weitermache oder nicht", kündigte Alonso an. "Konkrete Pläne" habe er noch nicht.

Alonso will aber weiter Rennen fahren, wie er vor einigen Wochen noch beteuert hat. "Wenn es nicht die Formel 1 ist, werde ich bei der Rallye Dakar antreten." 2020 war er bei seinem Debüt in der Wüste sogar ausgezeichneter 13. geworden. Der Motorsport lässt ihn nicht los.