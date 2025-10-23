Verstappen ist personifizierter Rennsport. Ausgebildet mit der Härte seines Vater Jos, selbst ehemaliger Formel-1-Fahrer, dazu noch die PS-Gene von Mutter Sophie Kumpen, die einst sehr erfolgreich im Kartsport war.

Nach beeindruckenden Rennsiegen in der Formel 3 ging es für den Vollblut-Racer Max Verstappen ohne Umweg direkt in die Formel 1. Mit 17 Jahren und 166 Tagen trat er 2015 fürs damalige Toro-Rosso-Team - heute Racing Bulls - beim Großen Preis von Australien an und wurde zum jüngsten Piloten in der Geschichte der Rennserie. 2016 die Beförderung während der Saison, er übernahm das Cockpit von Daniil Kwjat. In Spanien das erste Rennen im Red Bull und der erste Sieg.

Verstappens wilde Heißsporn-Zeiten sind vorbei. Vorbei war aber auch die Hoffnung auf den fünften Titel nacheinander. Verstappen brauchte ein Aha-Erlebnis in der sportlichen Krise von Red Bull in diesem Jahr. Das Engagement von Laurent Mekkies, einem Ingenieur mit Blick fürs Wesentliche, anstelle des mächtigen und vor allem von Jos Verstappen immer wieder scharf kritisierten Teamchefs Christian Horner, veränderte das Binnenklima. Aber dann gab es noch diesen Eifel-Ausflug mit einem GT3-Rennwagen von Verstappen. "Plötzlich kam auch Max mit seinem Sieg auf dem Nürburgring unglaublich motiviert zurück", erinnert sich Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. All das spricht gerade für Verstappen.