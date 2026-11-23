Las Vegas - Seinen Zorn über die nächste Eskalation im peinlichen Zoff zwischen seinen Star-Piloten bekam Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nur mit größter Mühe unter Kontrolle. "Ganz ehrlich, Sie können sich meinen Frust nicht vorstellen", knurrte der Franzose nach der erneuten Kollision von Charles Leclerc mit Lewis Hamilton beim Formel-1-Spektakel von Las Vegas. Mit seinen harschen Aussagen beschleunigte Vasseur zugleich die Debatte um personelle Konsequenzen wegen des außer Kontrolle geratenen Fahrer-Streits.