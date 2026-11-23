Die Fahrer-WM ist lange verloren, jetzt geht es noch um Platz zwei in der Teamwertung, die über die Geldverteilung entscheidet. Die Frage ist, ob dieses Ziel Leclerc und Hamilton auf den letzten Metern der Saison noch diszipliniert. "Die müssen sich erstmal gegenseitig respektieren und sie müssen natürlich auch das Team respektieren", sagte Vasseur. "Das ist eine Frage von Egos, es gibt keine bessere Antwort."