Austin - Selbst der Kommandant der Mondmission Artemis 2 staunt über Kimi Antonelli. "Er ist so ein demütiger Typ, so bescheiden, so ruhig und entspannt vor dem Rennen, als ich ihn noch getroffen habe. Ich weiß nicht, wie er mit 20 schon solche Nerven wie Drahtseile hat", sagte Reid Wiseman nach dem Sieg des Italieners beim Großen Preis der USA. Antonelli ist auf dem Weg zum Formel-1-Galaktischen. Noch ein kleiner Schritt für ihn, ein großer für die Geschichte der Rennserie. "Kimi ist das wahre Genie des Jahres 2026 in der Königsklasse des Motorsports", schrieb Spaniens Sportblatt "Marca".