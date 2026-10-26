Antonelli ist die neue Generation. "Kimi hat den Erfolg, den er dieses Jahr hat, absolut verdient", sagte auch Verstappen: "Er ist sehr konstant, er liefert die Leistungen genau dann ab, wenn es darauf ankommt - und sollte er tatsächlich Weltmeister werden, dann ist er definitiv ein verdienter Sieger." Irgendwann sei es dann offiziell: "Dann kann man sicher auch ein wenig feiern." Im Cool-down-Raum nach dem Rennen im texanischen Austin, wo Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt ist, gab Verstappen auch schon das Anstoß-Getränk aus: "Tequila."

Kapazitäten für große Rechnereien braucht sich niemand aufsparen. Wird Antonelli mindestens Neunter auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez, ist er Weltmeister, unabhängig von den Platzierungen von Russell und Hamilton.

Wird er Zehnter, darf Russell das Rennen nicht gewinnen. Verpasst Antonelli die Punkte, dürfen weder Russell noch Hamilton das Rennen gewinnen. Die WM-Mission des Italieners, der selbst einen Raumfahrer schon beeindruckt hat, steht vor dem krönenden Abschluss.