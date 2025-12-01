Formel 1 Das große McLaren-Flattern vor "Chucky" Verstappen

Red Bull und Mercedes im Clinch: "Wie kann man so hirnlos sein?"

Denn klar ist auch, dass nicht nur Verstappen eine Gefahr ist, wenn es um jeden einzelnen Punkt geht. In Katar schob sich Sainz noch vor Norris. Und wenige hundert Meter fehlten, dass auch Kimi Antonelli als Vierter vor dem WM-Spitzenreiter ins Ziel gekommen wäre.

Dass Antonelli sich einen Fehler leistete und Norris doch noch vorbeiziehen konnte, sorgte im Lager von Red Bull bei Motorsportberater Helmut Marko für die ihm auch eigene Aufgeregtheit. "Er hat ihn vorbeigewunken. Das war mehr als deutlich", polterte der 82-Jährige. "Das ist wirklich absoluter Blödsinn. Wie kann man so hirnlos sein, so etwas zu sagen?", konterte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Der Stressfaktor wird beim Finale in Abu Dhabi seinen Höhepunkt erreichen. 2021 begann dort die Ära Verstappen. Dass er nun noch mal im WM-Kampf mittendrin ist, daran war im Sommer nicht zu denken. Aber wie sagte McLaren-Boss Zak Brown jüngst: "Er ist wie dieser Typ aus einem Horrorfilm, der gerade dann wieder auftaucht, wenn du denkst, jetzt ist er weg." Darauf angesprochen meinte Verstappen in Anspielung auf die berühmte Horrorpuppe: "Er kann mich Chucky nennen."