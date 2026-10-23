Zudem reaktivierte der US-Rennstall den mittlerweile 37 Jahre alten Valtteri Bottas. Der Verbleib des Finnen soll allerdings fraglich sein. Als Nachfolger wird jedoch ein Franzose gehandelt: Esteban Ocon, der bei Haas für Câmara Platz machen muss.

Die US-Fahrerbilanz ab 2000: Ernüchternd

Nur zwei US-Stammfahrer gab es in diesem Jahrtausend: Scott Speed 2006 und 2007 für das damalige Team Toro Rosso (heute Racing Bulls), der während der zweiten Saison durch Sebastian Vettel ersetzt wurde und Logan Sargeant 2023 und 2024 für Williams. Er musste in seinem zweiten Jahr vor Saisonende Colapinto weichen. Hinzu kamen noch fünf Einsätze von Alexander Rossi 2015 für das damalige Marussia-Team. Keine Bilanz mit Potenzial zur Hoffnung.