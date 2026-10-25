Jegliche Gefahren in der engen ersten Kurve, ausgangs der es dann wieder bergab geht, entging Antonelli, aber auch der Rest hinter ihm kam recht gut durch. Kurz danach attackierte allerdings Leclerc spektakulär Verstappen. Das ließ der Niederländer aber nicht lange auf sich sitzen und konterte kurz danach.

Das Feld zog sich danach etwas auseinander. Ganz vorn hielt sich Antonelli Verstappen gute zwei Sekunden vom Leib, ähnlich waren die Abstände bei den nachfolgenden Fahrern. Hieß auch: So würde es nicht reichen. Hamilton lag auf vier, Russell auf sechs. Allerdings bekam der Brite eine Fünf-Sekundenstrafe, weil er sich nach Ansicht der Rennkommissare in der ersten Runde unerlaubterweise einen Vorteil durch das Verlassen der Strecke verschafft hatte.

Es wurde eine Frage der Reifenstrategie

Aus der Spitzengruppe ließ sich Verstappen als erster neue Reifen geben. Wieder die soften Gummis, was auch bedeutete, dass der 29 Jahre alte Niederländer noch mal an die Box kommen müsste. Jeder Fahrer muss mindestens zwei verschiedenen Reifenmischungen im Rennen fahren.

Leclerc und Hamilton erfüllten das und wechselten von soft auf mittelweich. Antonelli blieb tapfer draußen und drehte seine Runden. Ebenso Russell, der noch seine Strafe beim Boxenstopp absitzen musste.

Nach 22 Runden war's soweit und Russell reihte sich als Zehnter wieder ein, Hamilton war zu dem Zeitpunkt Fünfter, Antonelli Erster - und damit wäre er Weltmeister. Dann kam auch er rein zum Reifenwechsel und bekam die härteste Mischung und reihte sich als Dritter wieder ein.

Verstappen: "Ich habe ein Problem mit dem Auto, es ist unfahrbar."

Nicht lange, denn Verstappen musste ja noch mal an die Box, zudem klagte er: "Ich habe ein Problem mit dem Auto, es ist unfahrbar." Anders der Mercedes von Antonelli, der ohne Probleme Leclerc passierte und wieder die Führung übernahm.

Die große Frage: Wie würde der Reifen am Silberpfeil halten? Noch ein Wechsel und die Führung und damit auch der Sieg wären wohl dahin. Doch er fuhr souverän und mit über 13 Sekunden Vorsprung zum nächsten Triumph.