Der 18 Jahre Italiener fuhr viel zu schnell in Kurve eins und krachte mit seinem Auto in den Wagen von Verstappen. "Es tut mir leid", funkte Antonelli in die Box. Verstappen stieg aus seinem Wagen und sprach zumindest äußerlich ziemlich ruhig mit dem Nachwuchspiloten. Sein Rückstand im WM-Klassement dürfte damit nach dem Großen Preis von Österreich weiter wachsen.