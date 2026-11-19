Las Vegas - Die Formel 1 soll schon vom kommenden Jahr an Vollzeit-Rennkommissare bekommen. Der für die Regeln zuständige Internationale Automobilverband (Fia) teilte vor dem drittletzten Saisonrennen mit, dass das Programm darauf abziele, in den kommenden Jahren eine Abteilung mit 12 bis 15 hauptamtlichen Rennkommissaren aufzubauen. Dies soll zu einer weiteren Professionalisierung und mehr Konstanz in den Entscheidungen beitragen.