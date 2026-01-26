Forderungen zur Kommunalwahl: Sozialverband warnt vor Kürzungen in Bayerns Kommunen

München (dpa/lby) - Knapp sechs Wochen vor der Kommunalwahl in Bayern hat der Paritätische Wohlfahrtsverband Bayern vor Kürzungen bei Sozialleistungen in Städten und Gemeinden gewarnt. "Ob Kinderbetreuung, Inklusion, Altenhilfe oder Schutz vor Gewalt – soziale Infrastruktur entscheidet darüber, ob Menschen sich sicher fühlen, teilhaben können und Vertrauen in Politik und Demokratie behalten", sagte Margit Berndl, Vorständin des Paritätischen in Bayern. "Wer hier kürzt, spart nicht – er verschiebt die Kosten und gefährdet den sozialen Frieden in unseren Städten und Gemeinden."