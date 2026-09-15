Die Forderungen der Südthüringer Wirtschaft nach spürbaren Entlastungen bei Energiepreisen und Energiesteuern reißen nicht ab. Nachdem die IHK Südthüringen in den vergangenen Monaten wiederholt niedrigere Strompreise, eine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß sowie bessere Rahmenbedingungen für energieintensive Unternehmen angemahnt hatte, haben die Kammer und der Branchenverband Automotive Thüringen nun gemeinsam den Druck auf die Bundespolitik erhöht. Im Mittelpunkt steht die Sorge, dass die Wettbewerbsfähigkeit zahlreicher Industriebetriebe zunehmend unter hohen Energie- und Netzkosten leidet.