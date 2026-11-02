München (dpa/lby) - In der Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie will die IG Metall bereits in der ersten Warnstreikwelle ein deutliches Zeichen an die Arbeitgeber senden: Am Montag waren bereits die Beschäftigten in mehr als dreißig Unternehmen zum Warnstreik aufgerufen, darunter auch bei ersten großen Firmen. Dazu zählte Audi in Ingolstadt, wo die IG Metall eine Kundgebung mit Landesbezirksleiter Horst Ott während der Nachtschicht um kurz vor Mitternacht plante. Zahlreiche Warnstreiks gab es auch in anderen Bundesländern.