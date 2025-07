„Die aktuelle Hitzewelle zeigt deutlich: Der Klimawandel ist längst in Arnstadt angekommen. Extreme Temperaturen belasten uns alle – besonders ältere Menschen, Kinder, chronisch Kranke und Menschen ohne kühle Rückzugsorte sind jetzt gefährdet“, sagt Josefina Galle, Stadträtin der Grünen und fordert die Stadt auf, „schnell und entschlossen“ zu handeln. „Die Klimakrise ist Realität – und sie trifft uns hier und heute. Wir brauchen sofort wirksame Maßnahmen zum Hitzeschutz. Es geht um Gesundheit, Lebensqualität und am Ende auch um Leben“, so Galle weiter.