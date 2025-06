Die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Thüringens Ressortchefin Katharina Schenk, fordert schnell Klarheit über die im Koalitionsvertrag von Union und SPD versprochenen Soforthilfen für Krankenhäuser. „Da muss ja auch mal klar werden, wie wird das ausgezahlt, ab wann kann man damit rechnen?“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Schenk will das Thema bei der Konferenz der Gesundheitsminister zur Sprache bringen, die an diesem Mittwoch in Weimar beginnt. Thüringen hat in diesem Jahr den turnusmäßigen Vorsitz der Konferenz. Auch die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) nimmt an dem Treffen der Fachminister in Weimar teil.