Football: NFL-Flair in Ichtershausen

Pünktlich zum Start der NFL-Saison in den USA steht auch im Ilm-Kreis der Football im Mittelpunkt. Die Woodpeckers aus Ichtershausen richten am Samstag, 12. September, ihren dritte Peckers-Bowl im Flag Football aus. „Die ersten beiden Male war es ein Turnier der Junioren, diesmal sind es die Erwachsenen“, erklärt Vereinsvorstandsmitglied Marco Campanella. Vier Mannschaften werden von 9 bis 13 Uhr im Marcel-Kittel-Sportzentrum im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Sieg kämpfen. Neben den Gastgebern werden die Flag Football Teams der Suhl Gunslinger, der Kassel Titans und der Hallunken Towers Halle erwartet. Wer diese demnächst olympische, kontaktarme Variante des American Football kennen lernen und live erleben möchte, ist bei freiem Eintritt herzlich dazu eingeladen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und natürlich haben auch die Cheerleader ihre Auftritte.