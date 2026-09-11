 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. NFL-Flair in Ichtershausen

Football NFL-Flair in Ichtershausen

Berit Richter

NFL-Feeling im Ilm-Kreis: Vier Teams kämpfen beim Peckers-Bowl um den Sieg. Danach erlebt Ichtershausen eine Premiere, die Football-Fans nicht verpassen sollten.

Football: NFL-Flair in Ichtershausen
1
Wie beim American Football: Um einen Spielzug zu beginn, muss ein Snap – die Ballübergabe (meistens) an den Quarterback – erfolgen. Foto: Berit Richter (Archiv)

Pünktlich zum Start der NFL-Saison in den USA steht auch im Ilm-Kreis der Football im Mittelpunkt. Die Woodpeckers aus Ichtershausen richten am Samstag, 12. September, ihren dritte Peckers-Bowl im Flag Football aus. „Die ersten beiden Male war es ein Turnier der Junioren, diesmal sind es die Erwachsenen“, erklärt Vereinsvorstandsmitglied Marco Campanella. Vier Mannschaften werden von 9 bis 13 Uhr im Marcel-Kittel-Sportzentrum im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Sieg kämpfen. Neben den Gastgebern werden die Flag Football Teams der Suhl Gunslinger, der Kassel Titans und der Hallunken Towers Halle erwartet. Wer diese demnächst olympische, kontaktarme Variante des American Football kennen lernen und live erleben möchte, ist bei freiem Eintritt herzlich dazu eingeladen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und natürlich haben auch die Cheerleader ihre Auftritte.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

American Football in Suhl: Die Revolverhelden sind müde

07.09.2026 20:30 American Football in Suhl Die Revolverhelden sind müde

2027 feiern die Suhl Gunslingers zehnjähriges Bestehen. Der Mannschaft steht ein schmerzhafter Umbruch bevor. Das Saisonfazit nach dem letzten Spiel gegen Oberliga-Meister Dresden.

Ab 15 Uhr wartet dann noch ein besonderes Highlight auf die Football Fans: Erstmals wird in Ichtershausen ein Spiel im Tackle Football, also so wie in der NFL, ausgetragen. Die U17 der Erfurt Indigos trifft auf den Nachwuchs der Dresden Monarchs.