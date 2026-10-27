Football in den USA Cowboys melden sich mit klarem Sieg in NFL zurück

Dallas ließ gleich beim ersten Angriff der Hausherren einen Touchdown zu, als sich Saquon Barkley erfolgreich von seiner Oberschenkelverletzung zurückmeldete. Die Cowboys ließen sich danach auch vom erneuten Rückstand im dritten Viertel nicht beeindrucken (20:21). Wide Receiver CeeDee Lamb fing kurz darauf seinen zweiten Ball in der Endzone und läutete damit die fulminante Schlussphase der Gäste ein.