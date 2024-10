Kekse wecken Kindheitserinnerungen

Doch was reizt Verbraucher an dem Gebäck-Klassiker? "Kekse wecken in vielen von uns warme Kindheitserinnerungen", sagt Sabine Schommer, Direktorin der Internationalen Süßwarenmesse (ISM) in Köln. Emotionen und Nostalgie seien wichtige Gründe, warum Verbraucher so stark mit Keksen verbunden seien.