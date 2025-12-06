Damals in der DDR – der Volkschor in Breitenbach hatte sich gerade aufgelöst – wird eine musikalische Begleitung für die Rentner-Weihnachtsfeier gesucht. Sieben Frauen – Renate Lenz, Ursula Stoewenau, Gudrun Ludwig, Gudrun Knoth, Hilde Kühner, Hannelore Schneider und Renate Kühner nehmen das Heft in die Hand und gründen eine DFD-Singegruppe. Zur Verständigung: DFD – Demokratischer Frauenbund Deutschlands. Die meisten Gründungsmitglieder sind heute noch dabei. In der akribisch geführten Chronik ist genau aufgeschrieben, wer wann dazukam. Ulrich Fleischhauer wird der erste musikalische Leiter, nach ihm Siegfried Gleichmann, der dann die Breitenbacher Blaskapelle übernahm, und kurzzeitig leiten danach Wolfram Ludwig und Rudi Krech die Gruppe.