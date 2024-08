Unlängst machte sich der Trachtenverein Schumlach e. V. aus dem beschaulichen Örtchen Lindenberg im Landkreis Sonneberg wieder auf, um an der diesjährigen Europeade, die in Nuoro/Sardinien stattfand, teilzunehmen. Die Lindenberger Trachtler haben schon an vielen solchen Europeaden teilgenommen, weil dieses europäische Treffen der Trachtengruppen eben etwas Besonderes ist, wie Vereinschefin Heike Thieg erklärt. Und so waren 26 Schumlacher Vereinsmitglieder im Alter von zwölf bis 61 Jahre dabei, als es mit dem Bus nach Frankfurt/Main ging und von dort aus Richtung Olbia auf Sardinien, Italiens zweitgrößte Mittelmeerinsel nach Sizilien. Nach zweistündigem Flug folgte noch ein eineinhalbstündiger Bustransfer nach Nuoro, einer Stadt im nordöstlichen Zentralsardinien und als Hauptstadt der Provinz ein wichtiges Verwaltungszentrum an der Ost-West-Achse der Insel gelegen. „Geschafft, aber glücklich angekommen“, so der Kommentar von Marko Thieg, 2. Vorstand des Schumlacher Vereins und Chef der Schumlacher Musikanten.