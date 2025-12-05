 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Streckensperrung zwischen Ingolstadt und Nürnberg aufgehoben

Folgeverspätungen möglich Streckensperrung zwischen Ingolstadt und Nürnberg aufgehoben

Die Streckensperrung nach einem Notarzteinsatz zwischen Ingolstadt und Nürnberg ist aufgehoben. Im Nahverkehr kommt es zu Folgeverzögerungen.

Folgeverspätungen möglich: Streckensperrung zwischen Ingolstadt und Nürnberg aufgehoben
1
Die Strecke wurde nach einiger Zeit wieder freigegeben. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ingolstadt (dpa/lby) - Die Streckensperrung zwischen Ingolstadt und Nürnberg ist aufgehoben. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen im Regionalverkehr, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. 

Nach der Werbung weiterlesen

Betroffen von der Sperrung waren im Nahverkehr die Züge der Linie RE1, die nur noch zwischen München und Ingolstadt fahren konnten. Im Fernverkehr führten Umleitungen zu Verspätungen. Grund für die Sperrung war ein Notarzteinsatz in Kinding (Landkreis Eichstätt).