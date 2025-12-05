Folgeverspätungen möglich: Streckensperrung zwischen Ingolstadt und Nürnberg aufgehoben

Ingolstadt (dpa/lby) - Die Streckensperrung zwischen Ingolstadt und Nürnberg ist aufgehoben. Es kommt noch zu Folgeverzögerungen im Regionalverkehr, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte.
Betroffen von der Sperrung waren im Nahverkehr die Züge der Linie RE1, die nur noch zwischen München und Ingolstadt fahren konnten. Im Fernverkehr führten Umleitungen zu Verspätungen. Grund für die Sperrung war ein Notarzteinsatz in Kinding (Landkreis Eichstätt).