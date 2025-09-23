Folgenschwerer Zusammenstoß Bus kollidiert mit Auto und kracht in Reisebüro

Petershagen - Ein Linienbus ist im Nordosten von Nordrhein-Westfalen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in ein Reisebüro gekracht. Der Pkw überschlug sich in Petershagen und blieb an einem Laternenpfosten auf dem Dach liegen. Der Busfahrer schwebe in akuter Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die Autofahrerin sei leicht verletzt worden. Beide Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.