Eine Frau hatte, so berichtet die Polizei, auf der Strecke Theobaldshof (Hessen) in Richtung Andenhausen (Thüringen) ihren Hund aus dem Auto gelassen, ohne diesen vorher an die Leine zu nehmen. Das führte am Ende zu einem schwereren Unfall: Denn der Hund lief auf die Straße und ein herannahender Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der Hund blieb dadurch unverletzt. Jedoch fuhren zwei weitere Pkw-Fahrer mit ihren Autos auf das des Hunderetters auf. Dabei wurden mehrere Fahrzeuginsassen leicht verletzt und mussten in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. An allen drei Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Die Polizei kommentiert: „Bleibt zu hoffen, dass alle Unfallbeteiligten schnell genesen, der Hund mit dem Schrecken davon kam und die Hundehalterin eine gute Hundehaftpflichtversicherung hat.“