Gegen die Verhandlung über ein rechtsverbindliches Abkommen waren aber auch andere Staaten, die eine große oder zumindest wachsende Rüstungsindustrie haben. "Russland wird immer als der Bösewicht hingestellt, doch manche Leute verstecken sich hinter Russland", sagte der brasilianische Botschafter Frederico Meyer am Rande der Konferenz. Neben den USA hatten unter anderem auch Israel, Belarus und Großbritannien Vorbehalte gegen die Festlegung auf einen rechtsverbindlichen Vertrag geäußert.