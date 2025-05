Folgen von Social Media Natur im Fokus - Wenn Fotos Tiere stören

Um solche Entwicklungen zu verhindern, bieten die Alpinium-Ranger in dem zweitgrößten Naturschutzgebiet Bayerns Führungen zu den "Big Five" an - angelehnt an die Safaris in Afrika, nur dass die großen Fünf in den Alpen Steinadler, Gams, Steinbock, Murmeltier und Alpenschneehuhn sind. "Die Fotografie ist dabei Chance und Risiko zugleich", sagt Werth. Risiko, weil sie die Natur belasten könne. Aber auch Chance, weil sich eben viele Fotografinnen und Fotografen an die Regeln hielten und mit ihren Bildern zur Wertschätzung der Natur beitrügen.

Abstand halten und nicht zu dicht an Tiere oder Brutplätze herantreten - das gelte nicht nur im Naturschutzgebiet, sondern für Naturbeobachtungen und Fotografieren generell, betont Martin Rümmler vom Naturschutzbund Deutschland. Natürlich sei man neugierig, wenn man ein Amselnest im Garten entdecke. "Aber auch da sollte man wirklich aufpassen, dass man die Tiere eher in Ruhe lässt und einfach den Moment genießt, statt immer ein Foto schießen zu müssen."