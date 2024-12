Durch den Schaden an der Schleuse kommen die Schiffe nun an dieser Stelle nicht weiter. "Vor einem solchen Szenario warnen Befürworter des Moselschleusenausbaus seit Jahren", teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier mit. Sie forderte, den Schaden so schnell wie möglich zu beheben. Zudem müssten gemeinsam mit der Politik die Weichen für einen zügigen weiteren Ausbau der Moselschleusen gestellt werden.