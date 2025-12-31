Folgen des Klimawandels Was, wenn der Meeresspiegel steigt – Rückzug von der Küste?

"Das mag überraschen, aber wir sind Naturwissenschaftler und Wissenschaftler denken langfristig auf langen Zeitskalen", sagte Klaus Richter, Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Und darum gehe es beim Meeresspiegelanstieg. Es sei wichtig, sich rechtzeitig Gedanken zu machen.

Schutzgemeinschaft ist skeptisch

Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) zeigte sich kürzlich in einer Stellungnahme skeptisch und zugleich vom Deichbau überzeugt. Der Verein verweist darauf, dass etwa schwere Sturmfluten zuletzt zwar mit höheren Wasserständen aufliefen, aber weniger Schäden anrichteten.

Das Leben hinter den Deichen sei heute so sicher wie nie in der Vergangenheit, sagt Bauingenieur und SDN-Vorstandsmitglied Marcus Rudolph. Laut SDN müsse man sich daher nicht mit dem Rückzug aus tieferliegenden Regionen befassen. Mit Blick auf den steigenden Meeresspiegel schlägt der Verein dagegen vor, Deichlinien zu verstärken, Lagerstätten für Klei einzurichten und in gefährdeten Deichabschnitten über eine zweite Deichlinie nachzudenken.

Das sagen Länderministerien zu den Vorschlägen

Ein genereller Rückzug aus Küstengebieten steht für Niedersachsen und Schleswig-Holstein nicht zur Debatte. Allein in Niedersachsen wären davon etwa 14 Prozent der Landesfläche, 1,1 Millionen Menschen und Sachwerte von geschätzt 200 Milliarden Euro betroffen, die durch Deiche bislang geschützt werden, teilt das Umweltministerium mit. Stattdessen müsste dann eine neue Deichlinie aufgebaut werden. "Ein Rückzug wäre daher menschlich, ökologisch, ökonomisch deutlich teurer als die Verteidigung der bestehenden Küstenlinie."

Auch in Schleswig-Holstein gibt es Skepsis: "An der Nordseeküste und entlang der Elbe schützt eine fast durchgehende Landesschutzdeichlinie die ausgedehnten Küstenniederungen. An einzelnen Stellen Deiche rückzuverlegen, wäre hier nur in den wenigsten Fällen machbar und sinnvoll", sagte eine Sprecherin des Klimaschutz- und Umweltministeriums in Kiel (Mekun).

An der Ostseeküste liegen dagegen viele auch kleinere Niederungen. "Dort, wo weder Siedlungen noch kritische Infrastruktur liegen, soll der Küste perspektivisch wieder mehr Raum für eine natürliche Entwicklung gegeben werden", sagte die Mekun-Sprecherin – etwa mithilfe von Klimadeichen.

Hohe Millionensummen für den Küstenschutz

Statt auf Rückzug setzen die Länder darauf, ihre Küstenschutzsysteme aus Inseln, Deichvorländern und Deichen zu erhalten und zu ertüchtigen. Zusammen mit dem Bund wenden sie dafür jedes Jahr Millionensummen auf.

In Niedersachsen sollen es ab 2026 rund 86 Millionen Euro pro Jahr sein. In Schleswig-Holstein sind es zuletzt jährlich durchschnittlich rund 76,4 Millionen Euro gewesen, wie die Mekun-Sprecherin weiter sagte. Der weitaus größte Teil fließt dabei in Maßnahmen an Nordsee und Elbe. Hier liegen 90 Prozent der überflutungsgefährdeten bewohnten Gebiete im nördlichsten Bundesland.

Beide Küstenländer gehen davon aus, dass die Investitionen in den Küstenschutz in den kommenden Jahren noch weiter steigen werden – auch um neben Deichen auch Sperr- und Schöpfwerke zu ertüchtigen. An der Ostsee sollen zudem als Konsequenz aus der Oktoberflut 2023 neue Klimadeiche errichtet werden, wie die Mekun-Sprecherin sagt. Bislang ungeschützte Städte wie Flensburger oder Lübeck werden Küstenschutzanlagen errichten müssen.

Ostsee in vielerlei Hinsicht speziell

Die Ostsee ist durch die dänischen Straßen mit der Nordsee verbunden und folgt so in ihrem mittleren Wasserstand im Großen und Ganzen dem globalen Wasserstand, der seit 1900 um über 20 Zentimeter anstieg. "Aber die Ostsee ist in mancherlei Hinsicht speziell", sagt Markus Meier, Physikalischer Ozeanograph am Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Rostock-Warnemünde.

Entlang der Küste gebe es Landhebungen, die in der südlichen Ostsee und den Küstenländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nahe null lägen, im Bottnischen Meerbusen zwischen Schweden und Finnland aber erheblich seien: "Das gemessene Maximum liegt bei einer Landhebung von einem Meter in den vergangenen 100 Jahren in der Nähe der nordschwedischen Stadt Skellefteå."

Dieses Phänomen sei so in der Nordsee, wo Ebbe und Flut wesentlich stärker ausgeprägt sind, nicht anzutreffen. Die Gefährdung sei dort größer. "Vor allem, wenn Ereignisse zusammenkommen, also der globale Meeresspiegelanstieg, eine Flut plus ein extremes Windereignis, dann können sich extreme Wasserstände ausbilden", sagt der Ozeanograph. "Das haben wir in der Ostsee im gleichen Maße nicht, weil wir diesen hohen Tidenhub nicht kennen."