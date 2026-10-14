Folgen des Klimawandels: Laserscanner soll vor Felsstürzen auf Zugspitze warnen

Alpen leiden besonders stark unter Klimaveränderungen

Krautblatter betonte, dass nirgends auf der Welt die Klimaveränderungen schneller voranschreiten würden als in den Alpen: "Nirgendwo auf der Welt schmelzen Gletscher so schnell wie in den Alpen. Wir haben fast drei Grad Erwärmung seit 1880 und die nächsten Jahrzehnte werden davon geprägt sein, dass wir uns auf diese Gefahren einstellen müssen." Seit 1820 hätten die Gletscher auf der Zugspitze 200 bis 300 Meter Mächtigkeit verloren. Der Permafrost in einer Höhe von 2.800 Metern werde in den kommenden zehn Jahren verschwinden, "auf dem Gipfel wird er noch 20, 30 Jahre sein". Daher sei es jetzt das Wichtige diesen gefährlichen Übergangsbereich genau zu überwachen.