Folgen des Klimawandels: Laserscanner soll vor Felsstürzen auf Zugspitze warnen

Grainau (dpa/lby) - Ein neues Frühwarnsystem an der Zugspitze soll die Gefahr von Felsstürzen vorhersagen. Ziel sei es, "noch präziser, noch genauer" zu erfassen, wo sich der Fels durch den Rückgang des Permafrostes verändert und so das Risiko zu minimieren, sagte Ministerpräsident Markus Söder bei einem Besuch auf Deutschlands höchstem Berggipfel. Das Projekt der Technischen Universität München (TUM) koste rund 600.000 Euro. Der CSU-Chef rief den Bund auf, sich mehr an den Forschungskosten zu beteiligen.