Erfurt (dpa/th) - Thüringens Energieminister Tilo Kummer plädiert angesichts enorm gestiegener Spritpreise infolge des Iran-Kriegs für eine Sonderkonferenz der Energieminister von Bund und Ländern. Dafür setze sich Thüringen ein, Gespräche mit anderen Bundesländern liefen, sagte Kummer in Erfurt. Der BSW-Politiker will eine finanzielle Entlastung der Bürger erreichen, indem mit der Auszahlung des lange angekündigten Klimageldes durch den Bund begonnen wird. Es gehe dabei um eine vollständige Rückgabe der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung.