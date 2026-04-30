Folgen des Iran-Krieges Der Tankrabatt kommt – was man wissen muss

Bei Diesel sieht es damit sogar so aus, als würde die Marke von 2 Euro im Tagesdurchschnitt eher nicht unterschritten - selbst wenn die Steuerreduzierung schnell und komplett weitergegeben wird. Auch hier kann es aber an einzelnen Tankstellen anders aussehen - insbesondere am späten Vormittag, wenn der Sprit typischerweise am billigsten ist.

Drohen lange Schlangen oder Engpässe?

Weil der Steuerrabatt nur für nach Mitternacht gelieferten Sprit gilt, ist es für Tankstellen attraktiv, mit kleinen Lagerbeständen in den Mai zu gehen - ähnlich einem Urlauber, der nicht mehr kurz vor der Grenze tankt, wenn der Sprit im Ausland billiger ist. Dazu kommt, dass auch viele Autofahrer ihre Tanks kurz vor dem 1. Mai nicht komplett füllen werden, in den ersten Tagen also verstärkten Tankbedarf haben.

Da die Liefermöglichkeiten am Feiertag und dem darauffolgenden Wochenende zudem eingeschränkt sind, warnte der Tankstellenverband bft bereits vor möglichen Engpässen. Der en2x spricht von einem "logistischen Kraftakt".

ADAC-Experte Laberer sagt dagegen: "Wir rechnen beim Start des Tankrabatts nicht mit nennenswerten Versorgungsengpässen. Es ist möglich, dass sich einzelne Tankstellen vielleicht verkalkulieren, aber es wird kein Massenphänomen sein. Es ist ja auch im Interesse der Tankstellen und Mineralölkonzerne, dass genügend Sprit da ist, damit sie etwas zu verkaufen haben."

Was kostet das alles und wer bezahlt?

Durch die niedrigeren Steuern entgehen dem Staat rund 1,6 Milliarden Euro. Damit ist der Tankrabatt nur etwa halb so teuer wie 2022. Damals hatte er allerdings auch drei Monate gedauert, und bei Benzin war die Steuerreduzierung mit insgesamt 35,2 Cent pro Liter auch ein gutes Stück höher ausgefallen.

Wie viel bringt der Rabatt dem Durchschnittsfahrer?

Ein durchschnittlicher Diesel wird laut Kraftfahrt-Bundesamt pro Jahr rund 17.000 Kilometer gefahren. Mit einem typischen Verbrauch von 7 Litern auf 100 Kilometer ergibt der Rabatt - sofern er komplett ankommt - rechnerisch eine Ersparnis von rund 33 Euro in den zwei Monaten. Bei einem Benziner sind es rund 9.500 Kilometer im Jahr - bei einem typischen Verbrauch von 8 Litern auf 100 Kilometer spart der Rabatt rechnerisch gut 21 Euro in zwei Monaten. Je nach Fahrstrecke und Fahrzeug können diese Werte natürlich stark abweichen.