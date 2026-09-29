Folgen der Trockenheit Frachtschiff mit Mercedes-Sprintern steckt im Hafen fest

Der Automobil-Logistiker Mosolf, der das Schiff gechartert hat, teilte mit, dass das Schiff mit reduzierter Ladungsmenge unterwegs sei. "Aktuell wird versucht, das Schiff mit Hilfe der eigenen Bugstrahlruder selbstständig wieder freizubekommen und zurück in den Hafen zu gelangen", sagte ein Mosolf-Sprecher. Am Bug sind Löcher, über die Wasser eingesogen und anderswo wieder ausgestoßen wird - dadurch kann das Schiff leicht schaukeln. Der Plan ist, dass das Schiff durch diese Bewegung von der Sandbank freikommt, auf die es aufgefahren ist.