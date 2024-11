Folgen der Kernkraftnutzung: Bundesgesellschaft: Werden einen Atomendlagerstandort finden

Würzburg (dpa/lby) - Die laufende Suche nach einem Standort für ein Atomendlager in Deutschland wird nach Ansicht der Vorsitzenden der Bundesgesellschaft für Endlager (BGE), Iris Graffunder, erfolgreich sein. "Man muss vielleicht mal sagen, dass andere Länder glücklich wären, so gute geologische Formationen zu haben, wie wir in Deutschland. Also hier kein Endlager zu finden, das ist ein Unding", sagte sie bei der Eröffnung des 3. Forum Endlagersuche in Würzburg. "Wir werden auf jeden Fall Standorte finden, die geeignet sind und wir müssen aus diesen geeigneten Standorten den Standort finden mit der erwarteten bestmöglichen Sicherheit. Das ist die Schwierigkeit dabei."