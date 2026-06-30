Folgen der Hitze Wassernotstand in Offenbach wieder aufgehoben

Offenbach (dpa/lhe) - Der Wassernotstand in der Stadt und im Kreis Offenbach ist aufgehoben worden. Die Versorgung sei wieder stabil, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Der Wasserverbrauch sei seit dem Wochenende deutlich gesunken. "Der Ferienbeginn, die Unterstützung der Bevölkerung, weniger Wasser zu verbrauchen, und die zurückgehenden Temperaturen lassen eine weitere Normalisierung der Lage in den nächsten Tagen erwarten." Deshalb habe der Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO) den Wassernotstand aufgehoben, die Trinkwasserampel sei auf Gelb zurückgesetzt worden.