Folgen der Hitze: Keine Entwarnung wegen Wasserverbrauchs - Ferienbeginn hilft

Offenbach (dpa/lhe) - Der Wasserverbrauch ist in vielen Teilen Hessens aufgrund der lang anhaltenden Hitze nach wie vor hoch - so auch in Stadt und Kreis Offenbach. Über das Wochenende habe sich die Lage aber zumindest stabilisiert, teilte die Stadt mit. "Einerseits fahren jetzt wie vermutet viele Menschen in den Urlaub, andererseits haben wir den Eindruck, dass viele Bürgerinnen und Bürger unseren Sparaufruf ernst nehmen", sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD) laut einer Mitteilung.